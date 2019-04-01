В гаражном обществе в Гурьевске сгорели два автомобиля, пострадал мужчина
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Гурьевске пожар случился в понедельник 1 апреля. По тревоге спасатели выезжали на ул. Гурьева территорию гаражного общества «Ветерок», где горел шлакоблочный гараж.
Внутри сгорел автомобиль «Мицубиши Галант» и хозяйственный инвентарь. У стоявшего рядом автомобиля «Фольксваген Джетта» огонь повредил красочное покрытие кузова.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в результате пожара пострадал хозяин гаража, его госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU