В гаражном обществе в Гурьевске сгорели два автомобиля, пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 17:08 2019-04-01T17:22:20+03:00

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В Гурьевске пожар случился в понедельник 1 апреля. По тревоге спасатели выезжали на ул. Гурьева территорию гаражного общества «Ветерок», где горел шлакоблочный гараж.

Внутри сгорел автомобиль «Мицубиши Галант» и хозяйственный инвентарь. У стоявшего рядом автомобиля «Фольксваген Джетта» огонь повредил красочное покрытие кузова.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, в результате пожара пострадал хозяин гаража, его госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU