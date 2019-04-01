В Калининграде начался суд над главврачом тубдиспансера

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-01T17:22:19+03:00

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В Центральном районом суде Калининграда в понедельник началось рассмотрение уголовного дела против главного врача противотуберкулезного диспансера. Соответствующая информация опубликована в базе суда.

Напомним, Евгения Туркина обвиняют в превышении должностных полномочий. В марте 2017 года прокуратура Центрального района сообщила, что выявила нарушения при строительстве при проверке нового корпуса областного противотуберкулезного диспансера, а также при реконструкции старого корпуса.

По версии следствия, диспансер и ГКУ КО «Региональное управление заказчика капитального строительства» заключили с подрядчиком три договора. Взаиморасчеты должны были осуществляться по факту выполненных работ, однако затем стороны заключили допсоглашение и перечислили подрядчику 21,5 млн рублей.

В дальнейшем контракт на строительство был расторгнут.

Также сообщалось, что нарушение сроков работ на объекте Федеральной целевой программы, региону пришлось вернуть 31 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU