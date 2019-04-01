Больницу в Светлом оштрафовали на 100 тысяч за неправильное хранение наркотических лекарств
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Больницу в Светлом оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил хранения наркотических лекарств. Еще 10 тысяч рублей придется заплатить главврачу больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Нарушения выявили в работе аптечного пункта при больнице. В частности, в сейфе для хранения наркотических лекарств не соблюдался необходимый температурный режим. Также не велся журнал учета температуры, что создавало угрозу жизни и здоровья пациентов.
По данным фактам было возбуждено два административных дела.
ИСТОЧНИК KP.RU