Больницу в Светлом оштрафовали на 100 тысяч за неправильное хранение наркотических лекарств

СЕГОДНЯ 17:29 2019-04-01T17:29:47+03:00

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Больницу в Светлом оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил хранения наркотических лекарств. Еще 10 тысяч рублей придется заплатить главврачу больницы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушения выявили в работе аптечного пункта при больнице. В частности, в сейфе для хранения наркотических лекарств не соблюдался необходимый температурный режим. Также не велся журнал учета температуры, что создавало угрозу жизни и здоровья пациентов.

По данным фактам было возбуждено два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU