2019-04-01T18:16:01+03:00
Общество

Четыре жителя Полесска задолжали за свет 424 тыс рублей

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жители Полесского городского округа задолжали за электричество 3,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Наибольшая задолженность за свет у жителей Полесска – 1,3 млн рублей. При этом, 424 тыс рублей задолжали всего четыре местных жителя.

Среди сельских населенных пунктов больше всего неплательщиков проживают в поселках

Зелёное – 200,5 тыс. руб.; Некрасово – 179,0 тыс. руб.; Головкино – 150,3 тыс. руб.; Славянское – 144,3 тыс. руб.

- Самый крайний из способов взыскания – отключение света. С начала года 9 потребителей, проживающих в Полесском округе, остались с долгами без электроэнергии оплатили задолженность в размере 8 244 руб. после отключения. Вдобавок к основному долгу, неплательщики оплатили расходы по отключению/возобновлению энергоснабжения в размере 1000 рублей. Сейчас в плане на отключение еще 22 жителя муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде для празднования «Дня селедки» закроют движение на ул. Баграмяна
Свыше 3,5 тысяч калининградцев приняли участие в Дне фитнеса
В Калининграде начался капремонт тротуаров на двух улицах
На нечетной стороне ул. Алябьева в Калининграде запретят парковаться
Больницу в Светлом оштрафовали на 100 тысяч за неправильное хранение наркотических лекарств
В Калининграде начался суд над главврачом тубдиспансера
В гаражном обществе в Гурьевске сгорели два автомобиля, пострадал мужчина
Мэрия Калининграда купит 70 деревьев за 1,1 млн рублей
В Светлогорске семейная пара испугалась таксиста и напала на него
Калининградские перевозчики не спешат получать лицензии
На выходных в Калининградской области задержали 19 пьяных водителей
В Калининграде для фильма про армию ищут девушку, готовую сниматься обнаженной
Двоих калининградцев будут судить за сбыт фальшивых денег
В Балтийске жители нескольких садовых товариществ навели порядок вдоль дороги
В Гвардейском районе построят животноводческий комплекс на 3900 голов
В Калининградской области продлили особый противопожарный режим
Аналитики подсчитали средние зарплаты в городах Калининградской области
В Калининграде зарегистрировано два случая болезни Лайма после укусов клещей
В Калининградском заливе продолжаются поиски пропавшего рыбака
Калининградцы жалуются на наркоманские шприцы возле памятника сому у Преголи
В Калининграде объявили победителя театрального фестиваля «Равноденствие»
В Мамоново горожане сами почистили ливневой колодец на своей улице
В Калининграде осталось 27 участников штурма Кёнигсберга