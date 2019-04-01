Четыре жителя Полесска задолжали за свет 424 тыс рублей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-01T18:16:01+03:00

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Жители Полесского городского округа задолжали за электричество 3,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

Наибольшая задолженность за свет у жителей Полесска – 1,3 млн рублей. При этом, 424 тыс рублей задолжали всего четыре местных жителя.

Среди сельских населенных пунктов больше всего неплательщиков проживают в поселках

Зелёное – 200,5 тыс. руб.; Некрасово – 179,0 тыс. руб.; Головкино – 150,3 тыс. руб.; Славянское – 144,3 тыс. руб.

- Самый крайний из способов взыскания – отключение света. С начала года 9 потребителей, проживающих в Полесском округе, остались с долгами без электроэнергии оплатили задолженность в размере 8 244 руб. после отключения. Вдобавок к основному долгу, неплательщики оплатили расходы по отключению/возобновлению энергоснабжения в размере 1000 рублей. Сейчас в плане на отключение еще 22 жителя муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU