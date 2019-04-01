2019-04-01T18:26:53+03:00
Общество

В Калининграде начался капремонт тротуаров на двух улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде начался капитальный ремонт тротуаров на двух улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Тротуары отремонтируют на участке улицы Минусинской от ул. Беговой до ул. Коммунистической и по четной стороне ул. Коммунистической от дома № 56 до дома № 100.

Также в городе в рамках программы по содержанию улично-дорожной сети на минувшей неделе были отремонтированы участки улиц Тульской, Аксакова, Лесной, Гаражной, Кутаисской, Пугачёва и тротуар в переулке Иртышском.

Сейчас в городе продолжается капремонт улицы Флотской и моста в поселке Прегольском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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