В Калининграде начался капремонт тротуаров на двух улицах
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде начался капитальный ремонт тротуаров на двух улицах. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе городской администрации.
Тротуары отремонтируют на участке улицы Минусинской от ул. Беговой до ул. Коммунистической и по четной стороне ул. Коммунистической от дома № 56 до дома № 100.
Также в городе в рамках программы по содержанию улично-дорожной сети на минувшей неделе были отремонтированы участки улиц Тульской, Аксакова, Лесной, Гаражной, Кутаисской, Пугачёва и тротуар в переулке Иртышском.
Сейчас в городе продолжается капремонт улицы Флотской и моста в поселке Прегольском.
ИСТОЧНИК KP.RU