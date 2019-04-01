Свыше 3,5 тысяч калининградцев приняли участие в Дне фитнеса

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-01T18:36:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 31 марта, свыше 3500 калининградцев приняли участие в Дне фитнеса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В последний день марта жители города смогли бесплатно заняться спортом в 19-ти фитнес-клубах во всех районах города.

- Свыше 3,5 тысячи горожан откликнулись на призыв и провели последнее воскресенье марта на тренажерах, беговых дорожках, в специализированных залах, в общении с опытными тренерами, с друзьями и с новыми знакомыми, также сделавшими первый шаг к регулярным занятиям физкультурой и спортом, - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

Сейчас в городе работают около 40 многофункциональных стадионов на школьных дворах, полсотни спортивных сооружений и арен, закрепленных за молодёжной сферой Калининграда. Всего же в парках, во дворах и на других территориях в городе около 400 физкультурных площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU