В Калининграде для празднования «Дня селедки» закроют движение на ул. Баграмяна
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в субботу, 13 апреля, будет закрыта для движения улица Маршала Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 9 до 19 часов будет закрыто движение транспорта на участке от дома № 34 до ул. Красноярской. В это время пройдет празднование «Дня селедки».
Власти рекомендуют владельцам машин переместить автомобили с территории проведения массового мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU