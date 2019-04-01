В Калининграде для празднования «Дня селедки» закроют движение на ул. Баграмяна

СЕГОДНЯ 19:01 2019-04-01T19:03:22+03:00

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В Калининграде в субботу, 13 апреля, будет закрыта для движения улица Маршала Баграмяна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 9 до 19 часов будет закрыто движение транспорта на участке от дома № 34 до ул. Красноярской. В это время пройдет празднование «Дня селедки».

Власти рекомендуют владельцам машин переместить автомобили с территории проведения массового мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU