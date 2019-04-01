2019-04-01T22:45:34+03:00
Происшествия

В Калининграде загорелся заброшенный завод "Цепрусс"

Дым виден на насколько километров
Александр КАТЕРУШАКирилл Алексеев
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..Фото: klops.ru
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Около двух часов назад на окраине Калининграда загорелись здания бывшего целлюлозно-бумажного комбината "Цепрусс". Пламя охватило главный, пятиэтажный, корпус предприятия. Дым от пожара был виден в разных районах Калининграда. Позднее очевидцы сообщили, что здание частично обрушилось.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе регионального Упрвления МЧС России, в тушении пожара принимает участие 50 пожарных. Пострадавших нет. Причина возгорания также неизвестна.

- Пожар сильный, его пока не локализовали. На месте работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Рухнула часть кровли и перекрытия. В настоящий момент пожарные проливают конструкции, - говорят в МЧС. - Площадь пожара составляет более 1200 квадратных метров. Угрозы распространения огня на жилой сектор и угрозы жизни нет.

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

Добавим, что комбинат "Цепрусс" не работает уже несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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