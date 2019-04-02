В первый день апреля в Калининградской области случилось 24 пала травы

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-02T08:12:58+03:00

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В минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 24 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, в ликвидации пожаров в полях участвовало 94 человека, привлекались пожарные из 13 пожарно-спасательных частей.

Напомним, в Калининградской области особый противопожарный режим, введенный 15 марта, продлен со 2 апреля до 15 апреля. Решение было принято накануне.

В регионе продолжает гореть прошлогодняя трава в полях. Только за выходные пожарные 97 раз привлекались для ликвидации палов.

Трава горит практически во всех муниципалитетах.

ИСТОЧНИК KP.RU