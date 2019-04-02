В первый день апреля в Калининградской области случилось 24 пала травы
В минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 24 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы на территории Калининградской области.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, в ликвидации пожаров в полях участвовало 94 человека, привлекались пожарные из 13 пожарно-спасательных частей.
Напомним, в Калининградской области особый противопожарный режим, введенный 15 марта, продлен со 2 апреля до 15 апреля. Решение было принято накануне.
В регионе продолжает гореть прошлогодняя трава в полях. Только за выходные пожарные 97 раз привлекались для ликвидации палов.
Трава горит практически во всех муниципалитетах.
ИСТОЧНИК KP.RU