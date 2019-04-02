2019-04-02T10:32:26+03:00
Общество

В Калининградской области снизили тариф на вывоз мусора

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области снижен предельный единый тариф на услуги регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Служба по тарифам снизила ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности – они установлены на уровне 2018 года в размере 95 руб./тонну до 2024 года.

В результате с 1 апреля предельный единый тариф на услуги регионального оператора составит 3 489,79 руб./тонну (с НДС) и 488,57 руб./куб.м (с НДС). В Службе по тарифам напомнили, что первый показатель – в рублях за тонну – применяется в случае контроля веса, то есть, на полигонах.

- Таким образом, в результате корректировки снижение предельного единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО составляет 4,34 % от тарифа, действовавшего на 1 января 2019 года, – пояснила руководитель Службы Ольга Боброва. - Возможно, в квитанции это снижение будет не сильно заметным – в пределах пяти процентов. Тем не менее, учитывая фиксацию этого норматива на ближайшие шесть лет, сэкономит каждый из потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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