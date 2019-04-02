2019-04-02T10:36:42+03:00
Общество

Калининградская таможня изъяла три машины за нарушение сроков временного ввоза

Виктор Сергеев
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За три месяца 2019 года в Калининградской области зафиксировано 10 случаев нарушения сроков временного ввоза иностранных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

По всем случаям невывоза с территории региона автомобилей, зарегистрированных в других государствах, возбуждены административные дела.

- Три автомобиля изъяты, дела по ним направлены в суд для принятия решения о возможной конфискации, - заявили в пресс-службе таможни.

В ведомстве напоминают, для того чтобы не лишиться машины, иностранные физические лица должны помнить о своем праве временно ввозить на таможенную территорию Евразийского экономического союза автомобили для личного пользования, зарегистрированные на территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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