2019-04-02T10:55:25+03:00
Происшествия

В Калининграде после столкновения двух автомобилей пострадал 6-летний ребенок

Мальчик находился справа на заднем сиденье в специальном удерживающем устройстве
Игорь ОРЕХОВ
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В седьмом часу вечера 1 апреля на улице Комсомольской в Калининграде двигавшийся в направлении улицы Карла Маркс «Опель» врезался в остановившийся впереди «Фольксваген». В результате ДТП телесные повреждения получили 6-летний пассажир и 30-летняя пассажирка «Фольксвагена». Ребенок находился справа на заднем сиденье в специальном детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности. А женщина сидела на переднем сиденье справа от водителя.

По каким именно причинам находившийся за рулем «Опеля» 20-летний парень не смог вовремя затормозить, сейчас выясняют в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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