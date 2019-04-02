2019-04-02T11:05:02+03:00
Общество

Калининградцу не удалось ввезти в область 23 кг польской молочки

Виктор Сергеев
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..Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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Россельхознадзор продолжает жестко пресекать незаконный ввоз в Калининградскую область продуктов в ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На польской границе был остановлен калининградец, который пытался провезти на своем автомобиле 23 кг молочной продукции. В результате продукты пришлось оставить.

- Причиной возврата и изъятия продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства – товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз, - заявили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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