Под Калининградом мотоциклист сбил пенсионерку на тротуаре

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-02T11:05:18+03:00

Как выяснилось, у байкера отсутствовали водительские права, а у его транспортного средства - регистрация

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Совсем не до смеха оказалось 1 апреля 68-летней жительнице поселка Железнодорожный Правдинского района! В половине второго часа дня, когда пенсионерка спокойно шла по тротуару местной улицы Черняховского, когда неожиданно была сбита налетевшим сзади мотоциклом. Женщине еще повезло отделаться лишь травмами!

Как выяснилось, в седле разогнавшейся до околосветовой скорости «Ямахи» был 30-летний байкер, лишенный права управления транспортными средствами, а сам байк даже не был зарегистрирован в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU