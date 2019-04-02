2019-04-02T11:10:25+03:00
Общество

В Калининграде из-за пожара на «Цепруссе» без тепла и воды остались 58 домов

Виктор Сергеев
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В Калининграде из-за пожара на «Цепруссе» без тепла и воды в течение трех часов оставались 58 домов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Всего в зоне отключения находились 3 здания социальной сферы (школа № 19 и 2 корпуса д/сад № 2 на улицах Менделеева и Красносельской), а также 58 жилых домов в которых проживают 6749 человек.

По предварительным данным, пожар в здании «Цепрусса» произошел из-за повреждения кабельной линии.

На данный момент РТС «Цепрусс» подает тепло, работая на автономном дизель генераторе. Теплоснабжение всех потребителей этой районной тепловой станции идет в штатном режиме без перебоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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