В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах отключили электричество и воду

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-02T11:13:41+03:00

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В Калининграде до 13 часов отключено электричество на ул. Коммунальная 45-63, 50-68, 107-117; пер. Чернышевского 6-14; ул. Банковская 1-1а, 2-4, 3-13, 17-23; ул. Коммунальная 67-105; ул. В. Котика 5-19, 21-25; ул. Яналова 37, 41-45; ул. Дзержинского 85.

До 18 часов света не будет на ул. Воздушная 2-22, 21-33, 37-39; пер. Воздушный 4;ул. Радистов 1-11, 2-10;ул. Красносельская 17а, 45-51; ул. Матросская 2-4; ул. Менделеева 10-12а, 18 (д/сад № 2), 20а; ул. Белинского 65;ул. Артиллерийская 23а, 23-35, 43.

До 17 часов не будет холодной воды в домах, расположенных в пер. Воздушном 4-6, 7-11.

ИСТОЧНИК KP.RU