2019-04-02T11:19:07+03:00
Общество

В Калининграде открылся центр развития добровольчества

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде открылся областной центр развития добровольчества. Как сообщает пресс-служба областного правительства, он организован для волонтерского сообщества и будет оказывать различные виды поддержки добровольцам и волонтерским организациям, включая информационно-методическую и консультационную.

- Среди основных задач – формирование в регионе инфраструктуры для развития добровольчества, содействие в масштабировании взаимодействия между добровольцами, организациями и органами власти, представление интересов волонтёрского сообщества и продвижение добровольчества как вида деятельности, доступного для любого жителя региона, - сообщили в правительстве области.

Располагается областной центр развития добровольчества по адресу: Калининград, Советский проспект, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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