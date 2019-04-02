В Калининграде открылся центр развития добровольчества

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-02T11:19:07+03:00

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В Калининграде открылся областной центр развития добровольчества. Как сообщает пресс-служба областного правительства, он организован для волонтерского сообщества и будет оказывать различные виды поддержки добровольцам и волонтерским организациям, включая информационно-методическую и консультационную.

- Среди основных задач – формирование в регионе инфраструктуры для развития добровольчества, содействие в масштабировании взаимодействия между добровольцами, организациями и органами власти, представление интересов волонтёрского сообщества и продвижение добровольчества как вида деятельности, доступного для любого жителя региона, - сообщили в правительстве области.

Располагается областной центр развития добровольчества по адресу: Калининград, Советский проспект, 13.

ИСТОЧНИК KP.RU