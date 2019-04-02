2019-04-02T11:41:10+03:00
Общество

В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах установят новые автобусные остановки

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В этом году в Калининграде установят 24 новых остановочных павильона. Длина павильона – 5 метров, стоимость – 424 тыс рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Список улиц, на которых появятся новые остановки:

1 Ул. Горького «Ул. Первомайская», из центра

2 Ул. Горького «Ул. Первомайская», в центр

3 Ул. Горького «Ул. Зеленая», из центра

4 Ул. Горького «Ул. Ивана Сусанина», в центр

5 Ул. Горького «Ул. Военный городок», в центр

6 Ул. Флотская «Ул. Флотская», (в центр)

7 Ул. Флотская «Ул. Флотская» (из центра)

8 Московский пр-т «СК Юность», в центр

9 Московский пр-т «Ул. Грига», в центр

10 Московский пр-т «Закхаймские ворота», из центра

11 Московский пр-т «ОКБ Факел», в центр

12 Литовский вал «Королевские ворота», в центр

13 Литовский вал «Королевские ворота», из центра

14 Литовский вал «Калининградский институт управления», из центра

15 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Стрелецкая», в центр

16 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Стрелецкая», из центра

17 Ул. Ю.Гагарина «Школа № 2», в центр

18 Ул. Ю.Гагарина «Школа № 2», из центра

19 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Чувашская», из центра

20 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Орудийная», из центра

21 Ул. Киевская «Ул. Трамвайное депо», из центра

22 Ул. Киевская «Ул. Трамвайное депо», в центр

23 Балтийское шоссе «Школа № 9», в центр

24 Ленинский пр-кт «Ул. Багратиона», в центр,

Старые остановочные комплексы перенесут на:

«СК Янтарный»

«Ул. Некрасова», из центра

«Завод Автотор»

«Ул. А.Матросова,в центр»

«Чкаловский поворот», из центра

«Больница № 5 на ул. Муромской

«Ул. Жиленкова»

«Ул. Пролетарская» (на Пролетарской)

Ул. Херсонская (по требованию) на ул. Ломоносова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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