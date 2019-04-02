В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах установят новые автобусные остановки
В этом году в Калининграде установят 24 новых остановочных павильона. Длина павильона – 5 метров, стоимость – 424 тыс рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Список улиц, на которых появятся новые остановки:
1 Ул. Горького «Ул. Первомайская», из центра
2 Ул. Горького «Ул. Первомайская», в центр
3 Ул. Горького «Ул. Зеленая», из центра
4 Ул. Горького «Ул. Ивана Сусанина», в центр
5 Ул. Горького «Ул. Военный городок», в центр
6 Ул. Флотская «Ул. Флотская», (в центр)
7 Ул. Флотская «Ул. Флотская» (из центра)
8 Московский пр-т «СК Юность», в центр
9 Московский пр-т «Ул. Грига», в центр
10 Московский пр-т «Закхаймские ворота», из центра
11 Московский пр-т «ОКБ Факел», в центр
12 Литовский вал «Королевские ворота», в центр
13 Литовский вал «Королевские ворота», из центра
14 Литовский вал «Калининградский институт управления», из центра
15 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Стрелецкая», в центр
16 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Стрелецкая», из центра
17 Ул. Ю.Гагарина «Школа № 2», в центр
18 Ул. Ю.Гагарина «Школа № 2», из центра
19 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Чувашская», из центра
20 Ул. Ю.Гагарина «Ул. Орудийная», из центра
21 Ул. Киевская «Ул. Трамвайное депо», из центра
22 Ул. Киевская «Ул. Трамвайное депо», в центр
23 Балтийское шоссе «Школа № 9», в центр
24 Ленинский пр-кт «Ул. Багратиона», в центр,
Старые остановочные комплексы перенесут на:
«СК Янтарный»
«Ул. Некрасова», из центра
«Завод Автотор»
«Ул. А.Матросова,в центр»
«Чкаловский поворот», из центра
«Больница № 5 на ул. Муромской
«Ул. Жиленкова»
«Ул. Пролетарская» (на Пролетарской)
Ул. Херсонская (по требованию) на ул. Ломоносова.
ИСТОЧНИК KP.RU