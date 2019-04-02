Полиция: В Калининграде участились кражи из автомобилей

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-02T11:46:58+03:00

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В Калининграде за последние дни увеличилось количество краж из автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Накануне на улице А. Невского злоумышленник, выбив заднее стекло, проник в припаркованный около дома автомобиль и похитил сабвуфер и видеорегистратор, причинив ущерб в сумме 13 тысяч рублей. Другой инцидент зарегистрирован на проспекте Мира: там из автомобиля украли мобильный телефон.

Еще один инцидент произошел в Светлом, где злоумышленники проникли на неохраняемую парковку и похитили из «КАМАЗа» два аккумулятора. По данным фактам проводятся проверки.

В полиции напоминают, что основными причинами и условиями совершения краж из автомобилей являются беспечность потерпевших - кражи совершаются из незапертых машин или через оставленные незакрытыми окна, а также отсутствие охранной сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU