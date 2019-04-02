Под Калининградом рыболовы жестоко поссорились из-за места, где хороший клев
В Гвардейске на берегу реки Дейма два рыболова сошлись в одном месте. Считается, что именно там особенно хороший клев практически в любую погоду. Поэтому двое уже вполне взрослых мужчин (одному 32, другому – 33 года) поссорились, как дети. Младший оказался то ли ловчее, то ли сильнее – но именно он в итоге отвоевал заветный отрезок берега. И тогда старший в отместку отправился к автомобилю соперника и переколотил в транспортном средстве, которое совсем уже было ни при чем, все окна и проколол все колеса.
В МО МВД России «Гвардейский» обоим рыбакам посочувствовали, но уголовное дело возбудили только в отношении вандала За «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба» ему грозит до двух лет «зоны».
Там рыбы нет!!!
ИСТОЧНИК KP.RU