Под Калининградом рыболовы жестоко поссорились из-за места, где хороший клев

СЕГОДНЯ 12:04 2019-04-02T12:04:35+03:00

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В Гвардейске на берегу реки Дейма два рыболова сошлись в одном месте. Считается, что именно там особенно хороший клев практически в любую погоду. Поэтому двое уже вполне взрослых мужчин (одному 32, другому – 33 года) поссорились, как дети. Младший оказался то ли ловчее, то ли сильнее – но именно он в итоге отвоевал заветный отрезок берега. И тогда старший в отместку отправился к автомобилю соперника и переколотил в транспортном средстве, которое совсем уже было ни при чем, все окна и проколол все колеса.

В МО МВД России «Гвардейский» обоим рыбакам посочувствовали, но уголовное дело возбудили только в отношении вандала За «Умышленное повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба» ему грозит до двух лет «зоны».

Там рыбы нет!!!

ИСТОЧНИК KP.RU