СЕГОДНЯ 12:15 2019-04-02T12:24:29+03:00

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В Калининграде эвакуировали торговый центр "Кловер" на площади Победы. Как сообщает корреспондент "КП" с места, на улицу вывели посетителей центра, а также работников многочисленных магазинов. Причина эвакуации пока неизвестна.

В управлении МЧС по Калининградской области сообщили, что учений в здании не проводится. В свою очередь в региональном УМВД нам сообщили, что звонков о заложенных взрывных устройствах, не поступало.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU