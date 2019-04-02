В Калининграде эвакуировали торговый центр "Кловер"
Посетителей и продавцов вывели на улицу
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде эвакуировали торговый центр "Кловер" на площади Победы. Как сообщает корреспондент "КП" с места, на улицу вывели посетителей центра, а также работников многочисленных магазинов. Причина эвакуации пока неизвестна.
В управлении МЧС по Калининградской области сообщили, что учений в здании не проводится. В свою очередь в региональном УМВД нам сообщили, что звонков о заложенных взрывных устройствах, не поступало.
"Комсомолка" следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU