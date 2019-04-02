В Калининграде отремонтируют фасады всех высоток вдоль «Рыбной деревни»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-02T12:43:15+03:00

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В Калининграде отремонтируют все панельные высотки вдоль «Рыбной деревни». Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщила директор регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.

- Мы уже начали их проектировать, ремонт начнется в следующем году, - сказала Астахова.

По ее словам, речь идет о высотках между двумя набережными. В Фонде планируют использовать навесные фасады.

- Сначала делается каркас, а потом панели – керамические, пластиковые. Это будут сплошные плиты из разных материалов. В чем это лучше и выигрышнее, применительно к советской постройке? У нас очень много балконов, и вы сами видите, в каком они состоянии, и все они разные: одна плита выше, другая – ниже. Чтобы их преобразить, навесным каркасом можно выровнять геометрию всего здания. Эстетически это будет намного лучше выглядеть, - отметила руководитель Фонда капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU