В Калининграде на ул. Батальной сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-02T12:56:36+03:00

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В Калининграде во вторник утром сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

ДТП произошло на улице Батальной. Сообщается, что молодой человек переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

- Удар был хороший, своими глазами видел, - написал очевидец. - Виновник хотел его отвезти в больницу, но я не дал, вызвал скорую на место.

ИСТОЧНИК KP.RU