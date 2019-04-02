В Калининграде на ул. Батальной сбили пешехода
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининграде во вторник утром сбили пешехода. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
ДТП произошло на улице Батальной. Сообщается, что молодой человек переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу.
- Удар был хороший, своими глазами видел, - написал очевидец. - Виновник хотел его отвезти в больницу, но я не дал, вызвал скорую на место.
ИСТОЧНИК KP.RU