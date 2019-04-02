В Калининградской области начинается строительство велодорожки от Зеленоградска до Приморья

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-02T13:01:21+03:00

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На побережье Балтийского моря начинается строительство нового веломаршрута. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общая протяженность веломаршрута, который пройдет от Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до поселка Приморье составит 33,96 км.

- На территории региона планируется к реализации несколько проектов в области велотуризма. Национальный парк «Куршская коса» завершает проектирование велосипедной дорожки от въезда в КПП до российско-литовской границы. Параллельно к реализации готовится проект по строительству велосипедной дорожки по территории Зеленоградского, Светлогорского и Пионерского городских округов, – рассказал вице-премьер Александр Рольбинов. – Для синхронизации двух проектных решений проведен ряд выездных совещаний с представителями муниципалитетов. Детально осмотрели береговую часть, места для организации парковок, смотровых площадок.

Проект будет разделен на три этапа.Первый этап велодорожки проходит через Зеленоградск, идет по побережью через поселок Куликово, «Игорную зону» (протяженность участка - 17,45 км). Далее проектируемая трасса (5,31 км) проходит по Пионерскому и доходит до восточной границы Светлогорска. Третий этап (11,2 км) проходит через Светлогорск, поселки Отрадное и Лесное и заканчивается в поселке Приморье.

ИСТОЧНИК KP.RU