2019-04-02T13:09:01+03:00
Спорт

Спортсменка из Калининграда выиграла юниорское первенство России по тайскому боксу

Соревнования прошли в Перми
Александр КАТЕРУША
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..Фото: министерство спорта Калининградской области
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Пермь приняла юниорское первенство России по тайскому боксу, собрав 400 спортсменов из 43 регионов страны.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, одним из победителей турнира стала Маргарита Войтович из спортивной школы города Пионерский.

Рита, выступавшая в категории «до 57 кг», успешно провела два боя. Решением судей, позади остались соперницы из Москвы и Кемеровской области.

В минспорта отметили, что теперь калининградка представит наш город, регион и россию на первенстве мира среди юниоров, которое в конце сентября пройдет в турецкой Анталье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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