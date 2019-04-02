Двоим калининградцам грозит до 20 лет за сбыт амфетамина и кокаина
В Калининграде задержали двух мужчин, которые занимались сбытом наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
24-летний и 26-летний калининградцы после задержания рассказали, где хранят наркотики. Полицейские провели обыски в заброшенных зданиях на переулке Клинском и улице Сергея Лазо, где обнаружили и изъяли 114 грамм амфетамина, 1.82 грамма кокаина и 3.94 грамма метамфетамина. Задержанные сообщили, что приобрели наркотики через Интернет.
На них завели уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических и психотропных средств». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU