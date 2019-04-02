2019-04-02T13:26:07+03:00
Общество

Двоим калининградцам грозит до 20 лет за сбыт амфетамина и кокаина

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде задержали двух мужчин, которые занимались сбытом наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

24-летний и 26-летний калининградцы после задержания рассказали, где хранят наркотики. Полицейские провели обыски в заброшенных зданиях на переулке Клинском и улице Сергея Лазо, где обнаружили и изъяли 114 грамм амфетамина, 1.82 грамма кокаина и 3.94 грамма метамфетамина. Задержанные сообщили, что приобрели наркотики через Интернет.

На них завели уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических и психотропных средств». Злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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