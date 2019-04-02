Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 15 боеприпасов времен войны
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За сутки на территории Калининградской области военные обезвредили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.
В поселке Ломово под Гурьевском было обезврежено 14 взрывоопасных предметов: 11 артиллерийских снарядов калибра 76мм и 3 122-мм минометных мины.
Кроме того, на 5 км. Люблянского шоссе флотские саперы обезвредили 122-мм артиллерийский снаряд. Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU