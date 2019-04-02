2019-04-02T13:25:22+03:00
Общество

Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 15 боеприпасов времен войны

Виктор Сергеев
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За сутки на территории Калининградской области военные обезвредили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

В поселке Ломово под Гурьевском было обезврежено 14 взрывоопасных предметов: 11 артиллерийских снарядов калибра 76мм и 3 122-мм минометных мины.

Кроме того, на 5 км. Люблянского шоссе флотские саперы обезвредили 122-мм артиллерийский снаряд. Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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