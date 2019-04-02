Мэрия: Трещины на Эстакадном мосту не представляют угрозы

СЕГОДНЯ 14:03 2019-04-02T14:04:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Швы под слоем асфальта на эстакадном мосту в Калининграде не представляют опасности. Об этом журналистам сказал начальник дорожно-транспортного управления горадминистрации Олег Кутин.

- Деформационные швы, которые есть под верхним слоем асфальта – это ситуация, которая не несет никакого риска для конструкции. При этом она была выполнена еще в 70-х годах, когда мост был построен. Технологии не последнего времени.

При этом Кутин отметил, что произвести полностью реконструкцию моста невозможно.

- Для этого нужно идти в конструктив моста, это сегодня невозможно, - сказал Кутин.

Олег Кутин заметил, что предстоит ремонт деформированной балки на втором пролете эстакадного моста.

- У нас в работе проект. На этой неделе мы встречаемся с проектировщиком, который несколько задержал сроки. Надеемся увидеть проект, и не просто увидеть, а проанализируем. Проект должен пройти экспертизу. После этого будем принимать решение, в какие сроки и как будем ремонтировать, - сказал Кутин.

Ранее «Комсомолка» писала, что мэрия заказывает проект. Администрация Калининграда провела экспертизу эстакадного моста, которая подтвердила повреждения балок. Тогда Кутин также говорил, что проезд по эстакадному мосту безопасен.

ИСТОЧНИК KP.RU