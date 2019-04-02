В Балтийске спасатели вскрыли квартиру, в которой один остался 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-02T14:52:29+03:00

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Инцидент случился в Балтийске во вторник 2 апреля около 13:00. На пульт дежурного системы «112» позвонили и сообщили о том, что в закрытой квартире остался один ребенок, которому меньше 2 лет.

Позже выяснилось, что мама вышла из квартиры, и малыш закрыл дверь изнутри на щеколду.

- Спасатели прибывшие на место, быстро вскрыли дверь и запустили маму. Все закончилось хорошо, - сказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Управления МЧС России.

Информация о случившемся также размещена в паблике «Типичный Балтийск» в ВК.

«Хочу обратиться к матерям детей, до трех лет. Если у вас на входной двери замок с такой защелкой. Постарайтесь принудительно её заглушить, а лучше удалить и пользоваться только ключами. Потому что, как только вы выходите за дверь, ребёнку сразу становится интересна эта штука и дверь закрывается изнутри. Открыть её ключами уже нельзя», - говорится в сообщении.

Автор прилагает фото опасного замка с защелкой.

Та самая дверь с замком.Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"

«Мой ребенок в свое время похожий замок закрыл. Но, благодаря стрессоустойчивости мамы, удалось его открыть», - пиет один из комментаторов.

«Хороший совет, а что б такого не случалось, лучше вообще детей до 3х лет не оставлять одних», - говорит другой.

ИСТОЧНИК KP.RU