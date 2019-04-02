В Калининграде в среду возможны кратковременные отключения электричества

СЕГОДНЯ 15:07 2019-04-02T15:08:35+03:00

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В среду, 3 апреля, в Калининграде и области возможны кратковременные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

Завтра пройдут натурные испытания генерирующего оборудования Прегольской ТЭС, из-за чего будет снижена надежность электроснабжения части потребителей, отметили в электросетевой компании.

- В целях минимизации рисков обесточения потребителей и времени ликвидации возможных технологических нарушений энергетиками разработаны организационно-технические мероприятия. Отключения потребителей не запланированы, - добавили в «Янтарьэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU