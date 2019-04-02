СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-02T15:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый электробус своим ходом доедет из Волгограда в Калининград. Планы компании-поставщика «Volgabus» озвучил начальник дорожно-транспортного управления горадминистрации Олег Кутин.

- К нам приезжал поставщик-производитель электробуса «Volgabus». Обсудили возможность доставки сюда электробуса, чтобы использовать его в тестовом режиме в течение месяца, - говорит Олег Кутин. – Поставщик уехал на предприятие для обсуждения возможной поставки нам этого электробуса. Дело в том, что расстояние до Калининграда их несколько беспокоит. Доставка предполагалась своим ходом, с возможным применением дополнительного генератора для электродвигателя. Дизельгенератор будет по ходу электроэнергию вырабатывать. Таким образом автобус к нам приедет. Они размышляют, как осуществить доставку. Мы ждем от них предложения.

Непонятно, почему электробус нужно отправлять своим ходом из Волгограда в Калининград.

- А каким образом он может приехать? – говорит Кутин. - Ему нужно подзаряжаться. Доставка – вопрос к поставщику. Это они принимают решение, как доставить с минимальными затратами для себя и с максимальной уверенностью в том, что электробус приедет в эксплуатационном состоянии. Может быть, они хотят протестировать свой автобус, учитывая большое расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU