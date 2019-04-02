Калининградцам вернули 840 тысяч рублей переплаты за подключение к газу

СЕГОДНЯ 15:21 2019-04-02T15:31:04+03:00

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«Калининградгазификация» вернула потребителям переплату за подключение к газу. Об этом сообщила руководитель службы по ценам и тарифам Ольга Боброва.

В феврале губернатор Антон Алиханов обратил внимание службы на четырех- шестикратный рост стоимости подключения к сетям газоснабжения. После этого служба по тарифам выявила нарушения в установлении тарифных ставок.

По словам Бобровой, чтобы устранить выявленные нарушения, служба в конце февраля выдала предписание ОАО «Калининградгазификация» о возврате потребителям услуг излишне начисленных суммы за технологическое присоединение.

- Как следует из представленных ОАО «Калининградгазификация» документов о частичном исполнении предписания, потребителям были возмещены излишне начисленные суммы за технологическое присоединение – в общей сложности 840 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе регионального правительства, добавив, что полностью потребителям вернут переплату до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU