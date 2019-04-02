2019-04-02T15:26:28+03:00
Общество

В восьми школах Калининграда закрыт прием первоклассников

Также мест нет в трех городских гимназиях и одном лицее
Надежда Ржевская
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В 48 общеобразовательных учреждений Калининграда зачислено 4543 будущих первоклассника. Такие данные приводит комитет по образованию мэрии.

- Закрыт прием в связи с отсутствием свободных мест: в школах №№ 2, 6, 21, 33, 46, 50, 56, 57, в гимназиях №№ 1, 32, 40, в лицее № 23.

На данный момент в 36-ти общеобразовательных учреждениях набор продолжается.

По информации мэрии Калининграда, число учеников в школах города в 2019 году увеличится примерно на 2 500 человек. С 1 сентября в школы города пойдут более 56 тысяч учеников. По данным мониторинга, в новом учебном году в школах Калининграда ожидается более 6 200 первоклассников. Их число последние годы постоянно растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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