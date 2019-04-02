Калининградка требует 500 тыс. рублей с магазина, на территории которого она получила травму

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-02T15:51:43+03:00

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Жительница Калининграда подала в суд на строительный магазин, на территории которого она получила травму. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда.

В январе прошлого года женщина вышла из магазина и направилась к своему автомобилю. Пройдя несколько шагов, она упала и получила серьезную травму руки.

Пострадавшая посчитала, что получила повреждения по вине владельца магазина, работники которого не обеспечили безопасность передвижения по территории.

Калининградка оценила затраты на лечение, утраченный заработок и моральный вред в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU