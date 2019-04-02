В Калининграде ветеранам войны выплатят по 1686 рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-02T15:58:04+03:00

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В Калининграде ветеранам войны в этом году выплатят по 1686 рублей. Об этом сообщила заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

- В канун 9 апреля и 9 мая ежегодно из средств городского бюджета осуществляется выплата 1686 рублей участникам штурма Кёнигсберга и ветеранам Великой Отечественной войны, - говорит она. - Выплаты уже перечислены всем участникам штурма Кёнигсберга, всем ветеранам Великой Отечественной войны и повторно будет обеспечена выплата участникам штурма Кенигсберга к 9 мая.

Сообщается, что выплату получат 27 участников штурма города-крепости и 2919 ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU