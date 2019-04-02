Калининградец сообщил о краже, чтобы проверить «уровень подготовки полицейских»

СЕГОДНЯ 16:03 2019-04-02T16:05:22+03:00

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Жителя Светлогорска будут судить за заведомо ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года мужчина отдыхал в одном из кафе в Светлогорске. Он позвонил в полиции и сообщил, что у него похитили из кошелька 30 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия, там же «потерпевший» написал заявление, предусмотрительно предупредив его об ответственности за ложный донос. Позже он объяснил свой поступок желанием проверить уровень подготовки сотрудников полиции в выходной день.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU