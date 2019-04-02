2019-04-02T16:05:22+03:00
Общество

Калининградец сообщил о краже, чтобы проверить «уровень подготовки полицейских»

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Жителя Светлогорска будут судить за заведомо ложный донос о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года мужчина отдыхал в одном из кафе в Светлогорске. Он позвонил в полиции и сообщил, что у него похитили из кошелька 30 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия, там же «потерпевший» написал заявление, предусмотрительно предупредив его об ответственности за ложный донос. Позже он объяснил свой поступок желанием проверить уровень подготовки сотрудников полиции в выходной день.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ветеранам войны выплатят по 1686 рублей
Калининградка требует 500 тыс. рублей с магазина, на территории которого она получила травму
В восьми школах Калининграда закрыт прием первоклассников
Калининградцам вернули 840 тысяч рублей переплаты за подключение к газу
Электробус своим ходом доедет из Волгограда в Калининград
В Калининграде в среду возможны кратковременные отключения электричества
В Балтийске спасатели вскрыли квартиру, в которой один остался 2-летний ребенок
Мэрия: Трещины на Эстакадном мосту не представляют угрозы
Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 15 боеприпасов времен войны
Двоим калининградцам грозит до 20 лет за сбыт амфетамина и кокаина
Спортсменка из Калининграда выиграла юниорское первенство России по тайскому боксу
В Калининградской области начинается строительство велодорожки от Зеленоградска до Приморья