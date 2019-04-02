В Гданьске священники провели ритуальное сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»
Вслед за крестовым походом РПЦ против домовых в Калининграде католические священники из Гданьска провели акцию против вампиров и колдунов. 31 марта, как сообщает на своей страничке в фейсбуке религиозный фонд «СМС с неба», было проведено ритуальное сожжение книг, связанных, по мнению священников с магией и колдовством.
Судя по фото, в костре оказалась деревянная маска, привезенная кем-то в качестве сувенира из Африки, статуэтки кошек и слонов, зонтик «Hello Kitty», «книга «Гарри Поттер и тайная комната», роман американской писательницы Стефани Майер «Сумерки», а также один из трудов индийского гуру Ошо.
- Необходимо отвергнуть все формы гадания: обращение к сатане или демонам, призывы мертвых или другие практики, якобы открывающие будущее, - ссылаются организаторы акции на «Катехизис католической церкви».
ИСТОЧНИК KP.RU