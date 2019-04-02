Власти обещают обеспечить 93% калининградцев качественной водой к 2024 году

СЕГОДНЯ 16:47 2019-04-02T16:48:48+03:00

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Реализация федерального проекта «Чистая вода» позволит обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году до 93% населения Калининградской области. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Основная цель проекта – повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки. В этом году приступим к первому объекту в Багратионовском городском округе. В поселке Нивенское предстоит реконструкция сетей со строительством станций саночистки и обезжелезивания, – сообщил Сергей Черномаз.

Всего на реализацию программы область получит 904 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU