2019-04-02T17:39:48+03:00
Общество

В Калининграде захоронят останки 171 советского солдата, найденные на территории аэродрома в Чкаловске

Александр КАТЕРУША
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Найденные останки солдат в Калининграде.Найденные останки солдат в Калининграде.Фото: предоставлено очевидцем
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В Калининграде торжественно захоронят останки 171 советского солдата, которые были найдены на территории аэродрома в Чкаловске. Об этом рассказала заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

- Работа в Чкаловске подошла к завершению. Поисковое движение «Совесть» взяло на себя завершение данной работы: представлены все поисковые дела. Если раньше мы говорили о 160 солдатах, то теперь это 171 советский воин, - говорит она.

Останки бойцов будут торжественно захоронены 8 апреля на мемориале в Чкаловске на улице Лукашова. Это один из самых крупных мемориалов в городе. Сегодня там увековечены имена более 1200 советских воинов.

Анна Апполонова отметила, что если на территории аэродрома еще обнаружат останки солдат, они будут захоронены по всем правилам.

- На территории военного аэродрома еще могут быть выявлены останки советских воинов. Работа постоянная, не прекращается. В случае выявления останков и приведения в надлежащее состояние всех документов, мунципалитет в оперативном порядке выделит средства из резервного фонда и мы произведем захоронение.

Отметим, на территории Калининграда расположено 45 военно-мемориальных объектов, посвященных солдатам Великой Отечественной войны. Из них 21 – братские захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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