Алексей Силанов выступил за единообразие остановочных павильонов в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:24 2019-04-02T17:24:58+03:00

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Остановочные павильоны в Калининграде должны быть единообразны. Об этом журналистам сказал глава города Алексей Силанов.

- Мы, конечно, будем уходить такого существующего видового многообразия остановочных пунктов, которое наблюдается на улицах города. Остановочные павильоны должны быть примерно одного дизайн-кода, - говорит мэр. - Процесс установки пройдет планомерно, особенно на тех дорогах, которые будут ремонтироваться в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», тех, которые будут подлежать капремонту и реконструкции. Сегодня нам дополнительно необходимо более 200 остановочных пунктов.

При этом глава города отметил, что бороться в вандалами непросто.

- Мы имеем возможность наблюдать, что порой действия вандалов не выдерживает ни гранит, ни мрамор. Наверное, такое сооружение, которое было бы неподвластно действиям вандалов, найти достаточно сложно, - сказал Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU