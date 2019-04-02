Стало известно, когда пройдут репетиции парада Победы в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-02T17:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Репетиции парада Победы пройдут в Калининграде три раза. Об этом во вторник 2 апреля рассказала заместитель главы администрации Калининграда Анна Апполонова.

- Установлены предварительные даты репетиции – 2, 4 и 7 мая. Наша задача – техническое сопровождение репетиций и самого парада. 9 мая после завершения парада войск состоится всероссийская акция «Бессмертный полк», праздничные гуляния в Центральном парке и парке Победы, - сказала Анна Апполонова и отметила, что реализация программы праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы, находится на особом контроле комитета соцполитики мэрии.

Традиционный парад Победы состоится в Калининграде 9 мая в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU