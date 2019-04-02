Депутат Виталий Анучкин уходит из горсовета Калининграда

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-02T17:51:32+03:00

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На заседании городского совета Калининграда в среду будет рассматриваться вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виталия Анучкина. Соответствующая информация находится в опубликованной повестке заседания представительного органа власти.

Руководитель группы компаний «Калининграднефтестрой» Виталий Анучкин является депутатом горсовета Калининграда трех созывов с 2006 года. С сентября 2016 года он возглавлял комиссию по городскому хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU