Депутат Виталий Анучкин уходит из горсовета Калининграда
.Фото: Горсовет Калининграда
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На заседании городского совета Калининграда в среду будет рассматриваться вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виталия Анучкина. Соответствующая информация находится в опубликованной повестке заседания представительного органа власти.
Руководитель группы компаний «Калининграднефтестрой» Виталий Анучкин является депутатом горсовета Калининграда трех созывов с 2006 года. С сентября 2016 года он возглавлял комиссию по городскому хозяйству.
ИСТОЧНИК KP.RU