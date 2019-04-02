2019-04-02T18:04:33+03:00
Происшествия

В Калининграде в ходе спецоперации задержали банду вымогателей

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские при соловой поддержке бойцов СОБР задержали банду вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое уголовников 26 и 28 лет избили владельца автосервиса и потребовали у него 120 тысяч рублей. Бизнесмен передал вымогателям часть суммы и обратился в полицию.

Задержали вымогателей на одной из улиц Калининграда. При обыске в салоне «Порше» нашли ножи, биту и газовые баллончики.

На задержанных завели уголовные дела по статье «вымогательство», им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские проверяют их на на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В случае если Вы пострадали от действий указанных лиц, обращайтесь в уголовный розыск ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 554-601, 554-602 либо 554-506 (дежурная часть).

Полицейские задержали вымогателей..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Черняховске приставы арестовали продукцию завода на 7 млн рублей
Депутат Виталий Анучкин уходит из горсовета Калининграда
Стало известно, когда пройдут репетиции парада Победы в Калининграде
Алексей Силанов выступил за единообразие остановочных павильонов в Калининграде
В Калининграде захоронят останки 171 советского солдата, найденные на территории аэродрома в Чкаловске
Власти обещают обеспечить 93% калининградцев качественной водой к 2024 году
В Гданьске священники провели ритуальное сожжение книг «Гарри Поттер» и «Сумерки»
Калининградец сообщил о краже, чтобы проверить «уровень подготовки полицейских»
В Калининграде ветеранам войны выплатят по 1686 рублей
Калининградка требует 500 тыс. рублей с магазина, на территории которого она получила травму
В восьми школах Калининграда закрыт прием первоклассников
Калининградцам вернули 840 тысяч рублей переплаты за подключение к газу
Электробус своим ходом доедет из Волгограда в Калининград
В Калининграде в среду возможны кратковременные отключения электричества
В Балтийске спасатели вскрыли квартиру, в которой один остался 2-летний ребенок
Мэрия: Трещины на Эстакадном мосту не представляют угрозы
Саперы Балтфлота за сутки обезвредили 15 боеприпасов времен войны
Двоим калининградцам грозит до 20 лет за сбыт амфетамина и кокаина
Спортсменка из Калининграда выиграла юниорское первенство России по тайскому боксу
В Калининградской области начинается строительство велодорожки от Зеленоградска до Приморья