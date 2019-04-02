В Калининграде в ходе спецоперации задержали банду вымогателей

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-02T18:04:33+03:00

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В Калининграде полицейские при соловой поддержке бойцов СОБР задержали банду вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое уголовников 26 и 28 лет избили владельца автосервиса и потребовали у него 120 тысяч рублей. Бизнесмен передал вымогателям часть суммы и обратился в полицию.

Задержали вымогателей на одной из улиц Калининграда. При обыске в салоне «Порше» нашли ножи, биту и газовые баллончики.

На задержанных завели уголовные дела по статье «вымогательство», им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полицейские проверяют их на на причастность к другим аналогичным преступлениям.

В случае если Вы пострадали от действий указанных лиц, обращайтесь в уголовный розыск ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда по телефонам: 554-601, 554-602 либо 554-506 (дежурная часть).

Полицейские задержали вымогателей..

ИСТОЧНИК KP.RU