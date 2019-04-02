В Черняховске приставы арестовали продукцию завода на 7 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:10 2019-04-02T18:11:23+03:00

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В Черняховске приставы арестовали за долги продукцию авторемзавода. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

ООО «Чарз» задолжало налоговой, управляющей и жителям 15 млн рублей. Для обеспечения оплаты приставы арестовали готовую продукцию предприятия, которая была оценена в 7,2 млн рублей.

- Арестованное имущество выставлено на торги и будет реализовано в установленном законодательством порядке. Все полученные от реализации средства будут направлены в счет погашения задолженности, а также на погашение исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, - заявили в пресс-службе приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU