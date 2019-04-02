1800 метров в огне: 52 человека тушат здание пилорамы на улице Петрозаводской
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Во вторник 2 апреля в 15.17 поступил сигнал о том, что в Калининграде на улице Петрозаводской загорелись складированные деревянные паллеты.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, пожар произошел на открытой территории, от паллетов загорелось здание пилорамы.
Общая площадь пожара составила 1800 квадратных метров.
В 16.17 объявлен ранг пожара №2. В 17.46 объявлена локализация пожара и снижение ранга пожара до 1 БИС. В 18.45 ранг пожара понижен до №1.
О пострадавших не сообщается.
В ликвидации пожара участвуют 52 человека и 14 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU