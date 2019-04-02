Власти Зеленоградского района намерены высаживать деревья вдоль дорог

СЕГОДНЯ 20:57 2019-04-02T21:01:01+03:00

Правда, не вплотную к шоссе, а за мелиоративными канавами

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В Зеленоградском городском округе планируется высадить деревья вдоль дорог. Об этом во вторник сообщила газета «Волна» со ссылкой на главу администрации Сергея Кошевого, заявившего на аппаратном совещании во вторник 2 апреля, что власти намерены произвести компенсационное озеленение.

- Глава администрации Сергей Кошевой рассказал, что местные власти планируют высадить несколько тысяч деревьев в рамках компенсационного озеленения, - сообщает издание, - сейчас подбираются места и породы деревьев. По его словам, эту тему поднимали калининградские «зеленые».

Высаживать деревья планируется вдоль муниципальных и областных дорог, правда, не вплотную к проезжей части, а за мелиоративными придорожными канавами. Кроме того, с областными властями планируется обсудить вопрос о высадке деревьев и вдоль Приморского кольца, являющегося федеральной трассой.

- Глава администрации дал поручение согласовать высадку деревьев с владельцами земель (в том случае, если эти земли находятся в чьей-то собственности и аренде), - говорится в релизе. - Сажать деревья начнут уже в этом году. В целом эта программа будет рассчитана на три года. Причем деревья не просто высадят, но и обеспечат за ними наблюдение и уход.

ИСТОЧНИК KP.RU