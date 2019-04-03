2019-04-03T10:03:41+03:00
Происшествия

В Гурьевском районе в доме у местного жителя загорелась газонокосилка

Александр КАТЕРУША
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Причину этого пожара предстоит выяснить – в поселке Новодорожный Гурьевского района произошло возгорание газонокосилки на крыльце двухэтажного кирпичного дома.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огонь повредил не только инструмент, но и дверь с коридором. Расползавшийся пожар удалось потушить подручными средствами до прибытия спасателей.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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