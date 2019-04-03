В Гурьевском районе в доме у местного жителя загорелась газонокосилка
Изменить размер текста:
Причину этого пожара предстоит выяснить – в поселке Новодорожный Гурьевского района произошло возгорание газонокосилки на крыльце двухэтажного кирпичного дома.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, огонь повредил не только инструмент, но и дверь с коридором. Расползавшийся пожар удалось потушить подручными средствами до прибытия спасателей.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU