2019-04-03T10:12:18+03:00
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В Калининграде начал работу филиал музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского

Александр КАТЕРУША
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Накануне прошла встреча губернатора Антона Алиханова и руководителя филиала Центральной музыкальной школы Ларисы Волковой.Накануне прошла встреча губернатора Антона Алиханова и руководителя филиала Центральной музыкальной школы Ларисы Волковой.Фото: Правительство Калининградской области
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Филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского начал работу в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, филиал учреждения станет частью культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском.

Работа по набору талантливых детей начата, провели предварительные прослушивания детей. Наших ребят оценивали преподаватели ЦМШ и остались довольны. Рекомендовано для обучения в филиале ЦМШ свыше 30 одаренных музыкантов.

С 1 сентября этого года в филиале «Балтийский» планируется обучать 8 детей по программе начального общего образования, 5 по программе среднего профессионального образования.

Ежегодно количество бюджетных мест будет увеличиваться. Мощность филиала музыкальной школы после ввода в эксплуатацию здания на острове рассчитана на 150 мест плюс помещение интерната на 75 человек.

Отметим, прослушивания еще пройдут в Калининграде, в детской музыкальной школе им. Р. М. Глиэра» (ул. Огарева, дом 22). Заявление о приеме и документы поступающего принимаются до 15 апреля по адресу: г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, дом 17 в, кабинет № 3. Время приема документов: с 9.30 до 18.00. Контактные телефоны директора филиала ЦМШ «Балтийский» Волковой Ларисы Владимировны: 8-911-48-46-407, 93-41-63, эл. почта: kaliningrad@cmsmoscow.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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