В Калининградской области в тушении палов травы задействовали 272 пожарных

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-03T10:22:50+03:00

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В Калининградской области увеличивается количество выездов пожарных на тушение горящей травы в полях. Так, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 68 раз привлекались для ликвидации палов на территории региона.

Привлекалось 272 человека и 68 единиц техники.

Напомним, в регионе особый противопожарный режим действует до 15 апреля.

Трава горит во всех муниципалитетах. На территории области 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU