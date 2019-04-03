В Калининградской области в тушении палов травы задействовали 272 пожарных
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области увеличивается количество выездов пожарных на тушение горящей травы в полях. Так, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России 68 раз привлекались для ликвидации палов на территории региона.
Привлекалось 272 человека и 68 единиц техники.
Напомним, в регионе особый противопожарный режим действует до 15 апреля.
Трава горит во всех муниципалитетах. На территории области 22 патрульные группы проводят рейдовые осмотры территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU