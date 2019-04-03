Булочную на Курортном проспекте в Зеленоградске восстановят

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-03T11:49:31+03:00

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Во вторник 2 апреля в соцсетях появилась информация о демонтаже булочной 1905 года постройки на Курортном проспекте в Зеленоградске. В среду корреспонденты зеленоградской газеты «Волна» уточнили, что площадка, на которой стояла булочная, действительно огорожена, однако собственник не сносит здание, а разбирает, чтобы впоследствии собрать его точную копию.

- Мы выяснили, что новый собственник домика проводит реконструкцию — деревянный фасад стал трухлявым, поэтому был изготовлен новый, но совершенно аналогичный прежнему, - сообщает издание. - Также, по нашей информации, домик будет с черепичной крышей.

Узнав о вчерашней новости, ситуацию прокомментировал и руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, который заявил, что о сносе не могло идти речи.

- Булочная была в списке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, - уточнил чиновник. - Реставрировать собственник ее собирался. Конечно, снос и копия вместо объекта - это не реставрация.

В феврале этого года новый собственник здания (ранее булочной владела бывший депутату райсовета Зеленоградска Надежда Смирнова) согласовал паспорт фасада павильона. При этом, паспорт фасада, как отмечают в администрации округа, выполнен в точном соответствии с существующим объектом и отображает все элементы его декора, в том числе и цветовое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU